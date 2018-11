Palm Beach, Florida — El presidente Donald Trump retomó hoy el tema de la frontera de Estados Unidos con México, tuiteando que los demócratas y republicanos "DEBEN unirse, finalmente, con un gran paquete de Seguridad Fronteriza, que incluye financiamiento para el Muro".

Republicans and Democrats MUST come together, finally, with a major Border Security package, which will include funding for the Wall. After 40 years of talk, it is finally time for action. Fix the Border, for once and for all, NOW!