París - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que viajó a París para conmemorar el centenario de la Primera Guerra Mundial, preguntó el sábado si hay algo mejor que celebrar el final de una guerra.

Trump está en Francia para participar, junto a docenas de líderes mundiales, en la conmemoración de los 100 años del armisticio que puso fin al primer conflicto armado a escala global que dejó millones de muertos. “¿Hay algo mejor que celebrar el final de una guerra, en particular esta, que ha sido una de las peores y más sangrientas de todos los tiempos?”, preguntó el mandatario en un tuit.

I am in Paris getting ready to celebrate the end of World War One. Is there anything better to celebrate than the end of a war, in particular that one, which was one of the bloodiest and worst of all time?