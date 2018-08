Washington - El presidente Donald Trump no asistirá a las exequias fúnebres en honor al senador John McCain, fallecido hace dos días tras luchar contra un cáncer cerebral, informó la Casa Blanca en un comunicado.

La nota precisó que, aunque Trump no asistirá a las exequias, ha pedido a tres altos funcionarios que lo representen: el secretario de Defensa, James Mattis, el jefe de Gabinete, John Kelly, y su asesor de seguridad nacional, John Bolton.

El portavoz de la familia de McCain, Rick Davis, citado por el diario The Washington Post, había avanzado anteriormente que el mandatario no tenía intención de acudir: "El presidente, por lo que sabemos, no asistirá al funeral. Es un hecho", declaró Davis.

En lugar del actual jefe de Estado, apuntó el propio Davis, serán los expresidentes Barack Obama (2009-2017) y George W. Bush (2001-2009) quienes tomen la palabra en las exequias, que se celebrarán el próximo sábado en la catedral de Washington.

Un día después, el veterano de la Guerra de Vietnam recibirá sepultura en la base naval de Annapolis, en Maryland.

A pesar de ser ambos republicanos, la animadversión existente entre Trump y McCain era por todos conocida, por lo que no extrañó que hace ya un tiempo, después de dar a conocer la gravedad de su enfermedad, el propio senador dijera que no quería que el presidente hablara en su funeral.

🌄La trayectoria política del senador John McCain en fotos Full screen John McCain fue elegido a la Cámara de Representantes federal en 1982. (AP) En 1986, por su parte, el funcionario ganó un espacio al Senado. (EFE) (ELNUEVODIA.COM) El político impulsó reformas a las leyes de financiación de campaña. (AP) También, esfuerzos para descubrir la suerte de los desaparecidos en Vietnam. (EFE) (ELNUEVODIA.COM) McCain intentó sin éxito ganar la candidatura presidencial republicana en 2000. (EFE) Ocho años más tarde, aspiró de nuevo a la presidencia republicana y ganó. (Bloomberg) (ELNUEVODIA.COM) La fórmula del fenecido senador y Sarah Palin fue vencida. (AP) (ELNUEVODIA.COM) El entonces candidato demócrata Barack Obama cargó con el triunfo. (AP) (ELNUEVODIA.COM) Tras dicho suceso, el funcionario regresó al Senado resuelto con más fuerza. (AP) Para el 2017 votó “no” a la derogación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. (AP) El pasado año le diagnosticaron cáncer cerebral y comenzó tratamiento inmediato. (AP) Lejos de pasar sus últimos meses en silencio, McCain atacó al presidente Donald Trump. (AP) Se opuso a la designada de Trump para directora de la CIA, por ejemplo. (AP) De igual modo, calificó de “cero tolerancia” la política inmigratoria propuesta por Trump. (AP) John McCain mantuvo su espíritu rebelde en una carrera política de 35 años. (AP)

Además de las exequias, está previsto que la clase política de Washington presente sus respetos a este senador, de 81 años, que pasó más de tres décadas vinculado a la Cámara alta con la instalación de una capilla ardiente en el Capitolio, un honor reservado a una treintena de personas a lo largo de la historia del país.