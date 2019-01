El presidente Donald Trump ordenó ayer a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, que ya no se molestase y dejara de dar las tradicionales ruedas de prensa.

La última rueda de prensa de la Casa Blanca fue el 18 de diciembre.

En un tuit, Trump dijo que la mayoría de los medios de prensa "nunca nos cubrirán justamente".

"La razón por la que Sarah Sanders ya no va mucho más al podio es que la prensa la cubre de manera tan grosera e inexacta, en particular a algunos miembros de la prensa. Le dije a ella que no se molestara. ¡La palabra sale de todos modos! La mayoría nunca nos cubrirá de manera justa y, por lo tanto, el término: ¡noticias falsas!", dijo el mandatario.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News!