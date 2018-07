Bridgewater, Nueva Jersey — El presidente Donald Trump se reunió con el editor del periódico The New York Times para discutir la cobertura de los medios a su gobierno, incluida la constante acusación del mandatario sobre que los medios son “el enemigo del pueblo”, informaron el domingo Trump y el diario.

La reunión entre Trump y el editor A.G. Sulzberger ocurrió el 20 de julio, indicaron la Casa Blanca y el Times.

“Tuve una reunión muy buena e interesante en la Casa Blanca con A.G. Sulzberger, el editor del New York Times”, tuiteó Trump. “Pasé mucho tiempo hablando sobre la gran cantidad de noticias falsas que los medios publican y sobre cómo las noticias falsas se han transformado hasta la expresión de ‘enemigo del pueblo’. ¡Es triste!”.

Sin embargo, unas horas antes Trump publicó cuatro tuits en los que atacó nuevamente al periódico, y a los medios de comunicación en general, por entender que llevan una agenda editorial en su contra.

Por su parte, Sulzberger dijo en un comunicado que le comentó al presidente que su lenguaje incendiario hacia los medios “no solo es divisivo, sino también muy peligroso”. Indicó que la retórica del mandatario estaba siendo utilizada por regímenes autoritarios para justificar los ataques a periodistas.

“Le advertí que estaba poniendo vidas en peligro, que estaba socavando los ideales democráticos de nuestra nación y que estaba erosionando una de las exportaciones más grandes del país: el compromiso con la libertad de expresión y la prensa libre”, puntualizó Sulzberger.

When the media - driven insane by their Trump Derangement Syndrome - reveals internal deliberations of our government, it truly puts the lives of many, not just journalists, at risk! Very unpatriotic! Freedom of the press also comes with a responsibility to report the news... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

A menudo, Trump describe al Times, una publicación que regularmente lee y ha dado entrevistas, como el “decadente New York Times”. En mayo, el diario reportó un ingreso del primer trimestre de unos $414 millones, un aumento del 3.8% en comparación con el primer trimestre de 2017.

...accurately. 90% of media coverage of my Administration is negative, despite the tremendously positive results we are achieving, it’s no surprise that confidence in the media is at an all time low! I will not allow our great country to be sold out by anti-Trump haters in the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

El presidente, quien arremete contra la cobertura negativa, ha descrito al medio como el “enemigo del pueblo” y frecuentemente los acusa de divulgar “noticias falsas”, un término que utiliza para las historias que no considera favorecedoras.

...dying newspaper industry. No matter how much they try to distract and cover it up, our country is making great progress under my leadership and I will never stop fighting for the American people! As an example, the failing New York Times... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Sulzberger dijo que aceptó la invitación de la Casa Blanca para una reunión para que de esa forma pudiera discutir la “retórica profundamente inquietante” de Trump. Indicó que los editores del diario se han reunido desde hace tiempo con los presidentes del país y otras figuras públicas que tienen problemas con la cobertura que les hacen.

...and the Amazon Washington Post do nothing but write bad stories even on very positive achievements - and they will never change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Luego de que Sulzberger sucedió a su padre y asumió el cargo de editor el 1 de enero, Trump tuiteó que su asenso le da al diario “la última oportunidad” para cumplir con la visión de imparcialidad de su fundador.