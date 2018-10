Miami - El cocinero español José Andrés llevó hoy su "operación paella" a los damnificados del huracán Michael en Florida, que ha dejado al menos 19 muertos en el sureste de EstadosUnidos y gran destrucción en las ciudades floridanas de Mexico Beach y Panama City, en el condado noroccidental de Bay.

El español, que se desplazó esta semana al condado Bay, ofreció hoy a los damnificados y socorristas "arroz con pollo", según informó en su cuenta de Twitter.

Our rice operation on big paella pans is producing as si many times before in Mexico beach! We like to cook in close kitchens but in emergencies like this works fast and efficient to provide thousands of meals a day @WCKitchen @RedCross #ChefsForFlorida @marcorubio @SenBillNelson pic.twitter.com/MI6u6uhiqo