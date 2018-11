Washington - Con motivo del Día de Acción de Gracias, la organización sin animo de lucro "World Central Kitchen", del cocinero español José Andrés, ofreció hoy comida a miles de personas afectadas por los incendios que desde hace días asuelan el estado de California.

Quick report from Chico, California as we prepare #Thanksgiving dinner for the amazing community of @paradise_ca! #ChefsForCalifornia #ButteStrong #ThanksgivingTogether @GuyFieri @TylerFlorence pic.twitter.com/FYR33gas8Z