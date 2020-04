Washington, D.C. - El máximo experto del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, declaró el martes que el país todavía no tiene los procedimientos de pruebas y rastreo necesarios para empezar a reabrir la economía, pidiendo suma cautela pese a las expresiones optimistas de la Casa Blanca.

"Tendríamos que tener listo un sistema que sea eficiente, en el que podamos confiar, y no hemos llegado allí", declaró Fauci en entrevista con The Associated Press.

Los comentarios de Fauci surgen en momentos en que el presidente Donald Trump y sus asesores están debatiendo la ocasión oportuna para reabrir la economía después de un cierre de varias semanas debido a la pandemia. Trump sugirió la posibilidad de reabrir algunos sectores de la economía para el 1 de mayo y dijo que esta semana podría ofrecer algunas propuestas.

La fecha del 1 de mayo "es un poco demasiado optimista", señaló el funcionario. El levantamiento de las restricciones de distanciamiento social tendrá que hacerse "de manera gradual" y no todo al mismo tiempo, advirtió, mencionando que el COVID-19 afectó a distintas partes del país de manera distinta.

Entre las máximas inquietudes de Fauci: la posibilidad de nuevos brotes en localidades donde las autoridades levanten restricciones, y sin que haya maneras de aplicar pruebas a la población, de aislar a los enfermos y de rastrear a las personas con la cual un enfermo tuvo contacto.

"Le garantizo, una vez sean levantadas las restricciones surgirán nuevas infecciones. Lo importante es saber cómo lidiar con esas infecciones", expresó Fauci en la entrevista con AP.

Es imperante "poner fuera de circulación a la gente que queda infectada, porque una vez que empiezan a surgir focos de infección uno está realmente en problemas".

Aparte de sus funciones como uno de los principales científicos del gobierno, Fauci se convirtió en uno de los voceros de la respuesta oficial a la pandemia, y pasa horas cada semana al lado Trump en sus conferencias diarias en la Casa Blanca sobre la crisis.

Fauci enfatizó que su rol público es muy importante, pero admitió que esos eventos en la Casa Blanca -el evento de lunes tardó dos horas y media- son "agotadores", y eso ni siquiera incluye el tiempo que pasa preparándose o esperando a que comience la reunión.

"Si se me permitiera simplemente hacer unos breves comentarios y regresar a mi trabajo, eso sería mucho mejor", expresó Fauci.