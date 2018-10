Washington - El Gobierno anunció hoy que desplegará más de 5.000 soldados en su frontera con México para responder a dos caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan estos días Guatemala y México con destino a Estados Unidos.

En una rueda de prensa, el comandante del Mando Norte del Departamento de Defensa, Terrence J. O'Shaughnessy, explicó que 800 militares ya están de camino a la frontera suroeste del país y aseguró que, para finales de la semana el número de efectivos será de más de 5,000.

Eso es además de los más de 2,000 miembros de la Guardia Nacional que ya brindan asistencia en la frontera ahora. Las autoridades dicen que las tropas proporcionarán "capacidades para mejorar la misión" y estarán armadas.

Esta mañana el presidente Donald Trump le advirtió a la nueva caravana que tomaría acciones militares.

"¡Esto es una invasión de nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas los están esperando!", tuiteó el presidente de Estados Unidos.

El mandatario insistió en que "muchos pandilleros y alguna gente muy mala" se encuentran entre los migrantes, sin ofrecer detalles al respecto.

"Por favor, den la vuelta, no serán admitidos a Estados Unidos a menos que sigan el proceso legal", subrayó.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!