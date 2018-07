Las Vegas - MGM Resorts International demandó a más de mil víctimas de la mayor balacera en la historia moderna de Estados Unidos en un intento por evitar la responsabilidad por el tiroteo efectuado desde su hotel y casino Mandalay Bay en Las Vegas.

La empresa alega que en las demandas presentadas en Nevada, California y Nueva York, entre otros estados, durante esta semana y la anterior “no (tiene) responsabilidad de ningún tipo” hacia sobrevivientes y familias de las víctimas en base a la ley federal que entró en vigor tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Asimismo, argumenta que tomó las medidas de seguridad requeridas y que, por tanto, no puede ser tomada como responsable de cualquier muerte, lesión u otros daños causados por la masacre, razón por la que reclamó que cualquier petición en este sentido sea rechazada.

Las denuncias se dirigen a las víctimas que demandaron a su vez a la empresa y retiraron sus reclamos de forma voluntaria o que han amenazado con demandar luego de que un pistolero destrozó las ventanas de su suite en el Mandalay Bay y disparó contra la multitud que asistía a un festival de música country en las inmediaciones.

We have filed what is known as an action for declaratory relief. All we are doing, in effect, is asking for a change in venue from state to federal court. We are not asking for money or attorney’s fees. We only want to resolve these cases quickly, fairly and efficiently. pic.twitter.com/gAGuhoXZ3i