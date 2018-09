Wilmington, Carolina del Norte – Peligrosas marejadas ciclónicas de más de 10 pies, fuertes vientos y aguaceros ocasionadas por el huracán Florence han comenzado a causar destrozos a todo tipo de inmuebles en la costa este de los Estados Unidos.

Los primeros reportes que se han recibido incluyen peligrosas inundaciones, ríos desbordados, fuegos, caídas de árboles sobre residencias, caídas de líneas eléctricas y rescates de gran magnitud en momentos en que el ojo del ciclón ya hizo su entrada cerca de Wrightsville Beach, a varias millas de la ciudad portuaria de Wilmington, en Carolina del Norte.

El Servicio Nacional de Meteorología en Wilmington informó que a las 12:00 p.m. de hoy se habían acumulado hasta 18 pulgadas de lluvia en la zona de impacto.

Inundaciones catastróficas

Estas "catastróficas" inundaciones que se registran y que se espera que empeoren con el paso de las horas y con la subida cíclica de la marea, han provocado que las zonas costeras de ciudades del litoral atlántico ya están anegadas.

Una de las poblaciones que más ha sufrido las consecuencias es New Bern, en Carolina del Norte, donde sus autoridades, apoyadas por efectivos de la Guardia Nacional, han respondido a decenas de llamadas de emergencia para rescatar a un centenar de personas.

Mientras, otras 150 debieron esperar a que dos equipos, en bote, fueran en su busca, por lo que les pidieron que aguardaran en los pisos altos de sus viviendas o sobre el tejado.

"Si alguien pudiera ayudar... nuestros automóviles están bajo el agua y nuestra casa está inundada hasta el ático", pidió una usuaria de Twitter llamada Brianna desde New Bern, comunidad situada junto al río Neuse, que se preveía que podría sufrir los efectos de la marejada ciclónica.

Otros que se vieron obligados a encaramarse a los techos de sus casas fueron los vecinos de Belhaven, en el mismo estado sureño, después de que las lluvias desbordasen el río Pungo y sus aguas alcanzasen las ventanas de las viviendas, que quedaron inundadas.

También muchos quedaron atrapados dentro de sus vehículos después de que descartaran obedecer la orden de evacuación obligatoria que recibió más de un millón de residentes en la zona.

Asimismo, más de 60 personas tuvieron que ser sacadas de un motel que se derrumbó en Jacksonville, Carolina del Norte, después de que el techo se derrumbara.

Los reportes emitidos por un chat del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) a los que los periodistas tienen acceso, alertaron desde esta mañana de otros incidentes peligrosos que se han registrado en Carolina del Norte. Entre esos se destacó un fuego estructural relacionado a Florence en una zona residencial del condado de New Hanover, decenas de árboles sobre la carretera y daños al techo de la escuela superior Topsail en Hampstead.

Además, en el foro también se confirmó que se reportó un herido cuando un árbol cayó sobre una residencia en la avenida Mercer, en Wilmington.

No se ha informado de muertes.

Por otro lado, sobre 45o,000 hogares y negocios estaban sin electricidad en Carolina del Norte, según powerfueltage.us, que rastrea la red eléctrica de la nación. Mientras, unos 1,300 vuelos han sido cancelados.

Vientos destructivos

Los vientos, entretanto, inclinaban los árboles o los derribaban al suelo mientras Florence avanzaba tierra adentro.

Pedazos de inmuebles destrozados por el huracán volaban por los aires.

El viento silbaba y la lluvia azotaba las ventanas de un hotel antes del amanecer en Wilmington, donde la residente local, Sandie Orsa, permaneció sentada en un vestíbulo iluminado por luces de emergencia después de que se cortó la luz.

"Es tenebroso: el viento aúlla, la lluvia cae de lado y los escombros vuelan", comentó Orsa, quien dijo temer que las ramas de los árboles dañen su casa.

El ascendente nivel del mar ya tocaba la casa de dos pisos de Tom Copeland, en una zona de tierra rodeada de agua en Swansboro. Los vientos derribaron árboles por todas partes.

This morning, cameras outside the @Space_Station captured views of #FlorenceHurricane2018 minutes after the storm made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina while packing winds of 90 miles an hour. Visit our @NASAHurricane blog for info: https://t.co/o6Ifm8XqYF. pic.twitter.com/p4tAKrssw9