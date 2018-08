Honolulu – Los vientos huracanados de Lane disminuyeron a 85 millas por hora mientras continúa debilitándose rápidamente al sur de las islas de Hawaii durante esta tarde (8:00 p.m. en Puerto Rico), informó el Centro de Huracanes del Pacífico Central.

El fenómeno se degradó a la categoría 1 de la escala de Saffir-Simpson, la cual tiene un máximo de 5.

5am: #Lane has slowed the a crawl this morning as is continues northward toward Maui and Honolulu Counties. Gusty winds are being felt along leeward areas already this morning. Honolulu Int'l recorded a 43mph gust just before 5am. Continue to monitor https://t.co/YJ5m2u0zl8 #hiwx pic.twitter.com/scmDxpI8tB — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) 24 de agosto de 2018

No obstante, fuertes lluvias que provocan inundaciones y ráfagas son un riesgo.

Debido a estos efectos, se registraban sobre 1,500 refugiados en centros de emergencias.

El sistema se mueve lentamente, a dos millas por hora, hacia el norte, noreste.

Ante la inminente llegada de los efectos del ciclón, anoche chillaban las sirenas mientras los hoteles se protegían con sacos de arena y policías gritaban a los turistas para que se salieran de las playas en Hawaii.

Según informó el Servicio Meteorológico de Honolulu, durante la mañana del viernes Lane solo registraba vientos con fuerza de tormenta tropical sobre las islas. La ráfaga récord que destacaron fue de 43 millas por hora en Honolulu.

En la noche del jueves, las ráfagas de vientos más fuerte que se habían registrado rondaban entre 49 a 67 millas por hora.

Un huracán se forma cuando los vientos sostenidos del sistema supera 74 millas por hora.

Sin embargo, el ciclón había dejado fuertes lluvias sobre las islas hawaianas. Se estima que en las últimas 24 horas han caído unas 31 pulgadas de lluvia solo en la isla grande.

Rescatan a turistas

Mientras estas condiciones se hacían sentir, equipos de emergencia rescataron a cinco turistas de California de una casa en Hilo que se había inundado.

🌄Hawaii se prepara ante el posible impacto del poderoso huracán Lane Full screen Bryce y Dom Boeder de Kauai llenan el baúl de su carro con la compra que hicieron para sobrepasar el posible impacto del huracán Lane. (The Associated Press) El último informe del Centro National de Huracanes destaca que Lane es categoría 4 con vientos de más de 130 millas por hora. (The Associated Press) Brianna Sugimura fue junto a sus hijos, Radon-Kai y Kanaloa, a buscar suministros. (The Associated Press) Taro y Taina Leong, de Kauai, fueron otros clientes de una tienda de Walmart que fueron a abastecerse con suministros. (The Associated Press) El alcalde Kirk Caldwell, en el medio, en una sesión informativa en el Centro de Operaciones de Emergencia en Honolulu (The Associated Press) A la derecha, se ve cómo el agua del mar está entrando por una alcantarilla. (The Associated Press) La trayectoria del huracán aún no está definida, pero se espera que pase cerca o sobre las islas de Hawaii entre el jueves y el sábado. (The Associated Press) Las escuelas públicas en la Isla Grande y en el Condado de Maui están cerradas el miércoles hasta nuevo aviso. (The Associated Press)

Los turistas que estaban en la casa inundada narraron a Prensa Asociada que un pequeño arroyo cercano subió de nivel súbitamente y abrumó la vivienda que habían alquilado.

"Fue una tremenda experiencia porque no estaba en nuestros planes estar en un huracán en medio de nuestras vacaciones”, dijo Suzanne Demerais, una de las turistas, originaria de la zona de Los Ángeles.

Los bomberos se comunicaron con el dueño de la vivienda y decidieron desalojar a todos los ocupantes antes de que el agua subiera aún más. Los bomberos cargaron a los turistas sobre sus espaldas.

A unas 200 millas al norte de Hilo, en Oahu, empleados del Hotel Sheraton Waikiki llenaban sacos de arenas para proteger el edificio de la marea cercana.

Varias tiendas en la Avenida Kalakaua de Waikiki colocaban sacos de arena en sus vitrinas, temiendo el impacto de la tormenta.

Por medio de altavoces, la policía pidió a los surfistas y a los nadadores que salieran del agua. La playa quedó cerrada hasta nuevo aviso.

El Marriott Resort Waikiki Beach en Honolulu designó el salón de fiestas en el tercer piso como refugio, y empezó a meter las sillas y mesas que estaban afuera frente a la piscina y el mar.

Mientras, se informó que líneas aéreas como United Airlines y Hawaiian Airlines habían cancelado todos sus viajes del día ante las condiciones que se registran.