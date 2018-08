Washington - Los habitantes de Hawaii se apresuraban hoy a conseguir víveres y artículos de primera necesidad ante la inminente llegada del potente huracán Lane. Los meteorólogos vaticinan fuertes lluvias, inundaciones y olas.

El Servicio Meteorológico de Hawaii informó que el huracán es categoría 4 con vientos de 155 millas por hora y se mueve a 9 mph hacia el oeste noroeste. El miércoles poco antes de las 5:30 a.m. (11:30 a.m. hora de Puerto Rico), el huracán estaba a unas 320 millas al sudeste de Hilo.

🌄Hawaii se prepara ante el posible impacto del poderoso huracán Lane Full screen Bryce y Dom Boeder de Kauai llenan el baúl de su carro con la compra que hicieron para sobrepasar el posible impacto del huracán Lane. (The Associated Press) El último informe del Centro National de Huracanes destaca que Lane es categoría 4 con vientos de más de 130 millas por hora. (The Associated Press) Brianna Sugimura fue junto a sus hijos, Radon-Kai y Kanaloa, a buscar suministros. (The Associated Press) Taro y Taina Leong, de Kauai, fueron otros clientes de una tienda de Walmart que fueron a abastecerse con suministros. (The Associated Press) El alcalde Kirk Caldwell, en el medio, en una sesión informativa en el Centro de Operaciones de Emergencia en Honolulu (The Associated Press) A la derecha, se ve cómo el agua del mar está entrando por una alcantarilla. (The Associated Press) La trayectoria del huracán aún no está definida, pero se espera que pase cerca o sobre las islas de Hawaii entre el jueves y el sábado. (The Associated Press) Las escuelas públicas en la Isla Grande y en el Condado de Maui están cerradas el miércoles hasta nuevo aviso. (The Associated Press)

La agencia emitió alertas de huracán para Maui, y una advertencia para Oahu y otras islas más pequeñas, lo que implica que se avecinan fuertes vientos, torrenciales aguaceros y elevado oleaje que puede sobrepasar los 20 pies.

“Se pronostica que el huracán Lane se acercará peligrosamente a las principales islas hawaianas en los próximos días, con vientos potencialmente devastadores e inundaciones masivas provenientes de la fuerte precipitación", dijo la agencia.

El ciclón ha estado virando hacia occidente pero ahora parece estar dirigiéndose hacia el noroeste, hacia Hawaii. Hay cierta incertidumbre sobre si el huracán se trasladará más hacia el norte o más hacia el sur, dijo el meteorólogo Gavin Shigesato.

All Costco’s on Oahu are sold out of water. This is the water section at Costco Iwilei 24 hours ago compared to now. #HurricaneLane #HIwx #Lane #Hawaii @CivilBeat pic.twitter.com/eruCRF8RnN — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) August 22, 2018

"Es muy temprano como para saber con certeza cuál de las islas hawaianas será directamente impactadas por Lane”, dijo la agencia.

Sin embargo, añadió que lo más probable es que el huracán pase justo por encima o muy cerca de las islas entre jueves y sábado. Aun si el ojo del huracán no pasa precisamente sobre tierra, las islas se verán abofeteadas por los feroces vientos y las lluvias.

Las escuelas públicas cerraron como medida de precaución, y el gobernador David Ige permitió a los empleados públicos no ir a trabajar de miércoles a viernes, a excepción de los que trabajan en situaciones de emergencia, en hospitales o en prisiones.

Muchos habitantes compararon la situación con una ocurrida en 1992.

Scientists from @HRD_AOML_NOAA captured the eye of cat 5 #HurricaneLane as seen from the NOAA P-3 in the Central Pacific as CPHC upgraded storm's intensity. Please monitor https://t.co/GSZibx8iEh and https://t.co/l10gLxMl3r for updates as Lane approaches the Aloha State. pic.twitter.com/nkVCOhgy5C — NOAA AOML (@NOAA_AOML) August 22, 2018

“Muchos aquí recuerdan lo que pasó con el huracán Iniki”, dijo Mike Miranda, quien tenía 12 años cuando Iniki causó estragos en la isla. “Hay mucha gente que está comparando a Iniki con Lane”.

Recordó que Iniki llegó súbitamente.

“Recuerdo que cayó muy poca lluvia, pero el viento era lo más fuerte que había visto en mi vida, haciendo los ruidos más aterradores que jamás había escuchado”, añadió.