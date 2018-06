Washington - El juez del Tribunal Supremo federal Anthony Kennedy anunció hoy que se jubilará y le dará al presidente Donald Trump la oportunidad de consolidar el control conservador de la alta corte.

Kennedy, de 81 años, dijo que dejará el cargo después de más de 30 años. El funcionario ha tenido un rol importante en temas clave como el aborto, la acción afirmativa, los derechos de los homosexuales, las armas de fuego, el financiamiento de campañas y los derechos de voto.

Luego de conocer la noticia, Trump expresó que la búsqueda de un nuevo juez comenzará "de inmediato".

El presidente de Estados Unidos describió a Kennedy como un hombre "de tremenda visión" y dijo que espera que el próximo juez sea "igual de sobresaliente".

Con su salida, la corte se dividirá entre cuatro jueces liberales que fueron nombrados por presidentes demócratas y cuatro conservadores nombrados por los republicanos. El nominado de Trump probablemente otorgará a los conservadores una sólida mayoría y se enfrentará a un proceso del Senado en el que los republicanos tienen la mayoría más reducida, pero los demócratas no pueden retrasar la confirmación.

El primer candidato de Trump al Tribunal fue el juez Neil Gorsuch. Su confirmación fue en abril de 2017.

De otro lado los congresistas de California Steve Knight y Stephany Murphy agradecieron por Twitter la labor del juez.

President Reagan nominated Justice Anthony Kennedy to the United States Supreme Court in 1987. Since then, Justice Kennedy has had a long and distinguished career. I’d like to thank a fellow Californian for his stellar service to our nation and wish him the best in retirement. pic.twitter.com/AnK2Z4Px5j

Justice Anthony Kennedy served this nation w/dignity and honor. I am disappointed to see him go. Now the rights of so many Americans are at risk with his replacement. America is watching. We will speak up & we will be heard. The future of our nation is at stake. #FlaPol #SCOTUS