Jessie Brown creció en un condado donde solo había una familia negra, y tardó años en reconocer su propio racismo. Como ella, miles de jóvenes blancos están haciendo examen de conciencia en las protestas de Estados Unidos, con la esperanza de usar su privilegio para aupar al resto de su generación.

"Somos racistas, tenemos que reconocerlo y convertirnos en antiracistas", sentenció Brown, una profesora de ciencias de 27 años, en una conversación con Efe cerca de la Casa Blanca.

Su pancarta enviaba un mensaje directo: "Acabemos con el silencio blanco". A su alrededor en una de las protestas en Washington, la idea se repetía una y otra vez, con lemas como "El silencio blanco es violencia", y el más directo de todos: "Los blancos tenemos sangre en nuestras manos".

Si las protestas que vive Estados Unidos por la violencia policial contra afroamericanos como George Floyd y Breonna Taylor se han convertido en un movimiento sin precedentes, es en buena parte gracias a ellos: los jóvenes blancos que han inundado las calles del país en solidaridad con los negros.

"El carácter multirracial de estas protestas por la libertad negra, y en particular la participación generalizada de los blancos, es lo que las convierte en algo sin precedentes", explicó a Efe un profesor de historia afroamericana en la Universidad de Iowa, Simon Balto.

Acudir a la cita ha obligado a muchos estadounidenses blancos a preguntarse ¿por qué esos episodios de violencia policial les son tan ajenos?, ¿por qué no habían visto hasta ahora el problema?.

"Nunca antes había temido a la policía", reconoció para Efe un médico blanco de 30 años que solo dio su nombre de pila, Ben, y que posaba con su uniforme de trabajo y una pancarta que rezaba "Batas blancas por las vidas negras".

"Han tenido que pasar cuatro días de ver a policías lanzando gas a los manifestantes (en Washington) y atacando tiendas médicas en Asheville (Carolina del Norte) para que yo tuviera miedo. No tengo ni idea de cómo pueden seguir adelante las comunidades de color, que han lidiado con el racismo sistémico durante generaciones", añadió.

Un manifestante es detenido por la policía de Atlanta durante las protestas. (The Associated Press)

Otra manifestante posa para la prensa ante un vehículo policial en llamas en Los Ángeles. (The Associated Press)

Manifestantes bloqueando el paso a un camión de bomberos de Los Ángeles, durante disturbios en Melrose Avenue. (The Associated Press)

Cientos de manifestantes de Los Ángeles sentados en un cruce durante una protesta por la muerte de George Floyd. (The Associated Press)

La maestra Jessica Peacock se lava la cara luego de que la rociaron con gas pimienta en las manifestaciones de Carolina del Norte. (The Associated Press)

Un policía de Los Ángeles frente a los autos destruidos durante las manifestaciones en esa ciudad. (The Associated Press)

Protestante con la bandera de Estados Unidos en la manifestación en Las Vegas, Nevada. (The Associated Press)

Un manifestante posa frente a uno de los incendios que se desarollaron en Los Ángeles. (The Associated Press)

Policías lanzan gas pimienta a protestantes en Chicago. (The Associated Press)

Hombre recibe ayuda en luego de que recibió gases lacrimógenos en su cara en la protesta de Las Vegas, Nevada. (The Associated Press)

Una mujer se arrodila frente a la línea de policías que intentaba controlar la manifestación en Los Ángeles. (AP) (The Associated Press)

Dos mujeres se abrazan en medio de las protestas violentas en Los Ángeles. (The Associated Press)

Agentes de la Policía responden con gases lacrimógenes contra los manifestantes en Los Ángeles. (The Associated Press)

"Ser aliados, no protagonistas"

Asumir esa realidad -y la responsabilidad de los blancos a la hora de perpetuarla- puede generar sentimientos de culpa y hasta vergüenza, pero no son paralizantes: "Como aliada blanca es muy importante para mí hacer algo, porque si no, me siento cómplice", explicó a Efe esta semana Beatrice Delaval, de 23 años.

La mayoría salen del examen de conciencia decididos a descubrir cómo pueden usar su privilegio para cambiar las cosas, y convencidos de que ellos no pueden ser los líderes de esta revolución.

"Estoy aquí para seguir y para escuchar, pero también para pronunciarme cuando lo hagan los líderes negros y los organizadores, porque ellos nos necesitan a todos, y conseguir justicia no debería depender solo de ellos", subrayó Brown, la profesora de ciencia.

"Si los blancos no luchamos, no va a pasar nada"

Pero ese segundo plano, y la voluntad de dejar brillar a los jóvenes negros, no evita que los manifestantes blancos se den cuenta -en muchos casos con pesar- de que es su implicación, y no tanto la de los afroamericanos, la que hará más probable que las esferas del poder escuchen las demandas del movimiento.

"Si los blancos no luchamos contra lo que está pasando, obviamente no va a cambiar nada. No ha cambiado hasta ahora", tras más de un siglo de protestas de afroamericanos con la violencia policial, opinó Brown.

A unos metros de distancia, una joven afroamericana de su misma edad, Emily Allen, interpela a los blancos que la rodean con el lema de su camiseta: "¿Tienes privilegio?".

"La generación blanca más joven está viendo y reconociendo su privilegio, y eso está muy bien, y están diciendo 'vamos a ayudaros', y eso está muy bien", aseguró Allen a Efe.