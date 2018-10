Clemson - El piso de una casa club cerca de la Universidad de Clemson, donde se celebraba una gran fiesta, se derrumbó esta madrugada y arrojó a decenas de personas al sótano, dijeron las autoridades.

Cerca de 30 personas fueron llevadas a hospitales locales después de que la parte central del piso en la casa club en Carolina del Sur se derrumbó durante una fiesta privada. La policía de la ciudad de Clemson dijo que nadie estaba atrapado y que ninguna de las lesiones parecía ser potencialmente mortal.

El video publicado en las redes sociales muestra una gran parte de un piso en el primer nivel del edificio que se derrumbó cuando las personas bailaban, lo que provocó que docenas cayeran al piso de abajo.

La estudiante de segundo año de Clemson, Larissa Stone, le dijo al Independent Mail de Anderson que la sala estaba "llena" y que se escuchaba una canción popular cuando el piso se derrumbó.

"Así que todos estaban saltando. Estaba a punto de caer y, literalmente, todo el piso se derrumbó", dijo. "Sucedió muy rápido. Me levanté y todos intentaban salir. La gente está debajo de otras personas. La gente está herida. La gente está sangrando. Tenía sangre en mis zapatillas. Fue realmente malo".

Dozens injured after Clemson apartment clubhouse floor collapses pic.twitter.com/DmrXmrhv6s — Breaking911 (@Breaking911) October 21, 2018

Los asistentes a la fiesta gritaron, y los que no se cayeron se pararon en partes del primer piso que quedaban y miraron hacia abajo, conmocionados. Algunas personas que se encontraban al margen sacaron sus teléfonos celulares para registrar el colapso del piso.

Un testigo que asistió a la fiesta dijo que la gente estaba saltando y de repente escuchó "un boom".

"Todo lo que viste fue caer, todos levantaron las manos en el aire", dijo Franzie Pendergrass a WYFF News 4.

Leroy Pearson dijo que fue a tratar de ayudar a las personas lesionadas y vio lo que él pensó que parecían tobillos y piernas rotas.

"Fue una locura", dijo Pearson.

La policía dijo que el evento fue una fiesta privada de un grupo que había alquilado la casa club en Woodlands Apartments, a unas tres millas de Clemson.

El administrador de la propiedad, Tal Slann, dijo a The Associated Press que el complejo de condominios fue construido en 2004-2005. Dijo que no podía comentar sobre si había un límite en el número de personas que se suponía que iban a usar la casa club al mismo tiempo.

"Les puedo decir que hubo una fiesta. Les puedo decir que hubo un colapso del piso. Hubo lesiones. No pusieron en peligro la vida. Nadie quedó atrapado", dijo.

Según la policía, se recibió una llamada alrededor de las 12:30 a.m. del domingo sobre el colapso del piso en la casa club de The WoodlandsApartments. Las ambulancias fueron rápidamente llamadas a la escena.