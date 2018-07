Washington.- Las autoridades del condado de Cook, en Illinois, han prometido sancionar al policía que se mantuvo de brazos cruzados mientras un hombre acosaba a una mujer puertorriqueña por vestir una camiseta con la bandera de Puerto Rico.

En una conferencia de prensa, la superintendente general adjunta de la Reserva Forestal del condado, Eillieen Figel, sostuvo que la pesquisa en contra del oficial Patrick Connor, un veterano de 10 años en la unidad policial, está en marcha y que se esperan sanciones disciplinarias.

“Hemos visto el vídeo y es muy perturbador”, dijo Figel el martes.

La joven boricua Mia Irizarry, de 24 años, denunció que un hombre, que ha sido identificado como Timothy Trybus, de 62 años, le hostigó en el parque Cadwell, jurisdicción de la Reserva Forestal de Cook, el pasado 14 de junio, cuando intentaba acceder a un pabellón que rentó para celebrar su cumpleaños.

Al llegar al lugar se encontró con tres personas sentadas en una de las mesas del local que rentó. Trybus, con particular irrespeto y mensajes de odio, le cuestionó que vistiera la camiseta de Puerto Rico y si era ciudadana de Estados Unidos.

Trybus fue imputado de agresión y conducta desordenada. Ha sido citado para una audiencia el 1 de agosto. La denuncia reconoce que Trybus estaba borracho cuando ocurrió el incidente.

El presidente del condado de Cook, Toni Preckwinkle, pidió disculpas públicas a Irizarry y al gobernador Ricardo Rosselló, quien le había reclamado acción esta semana.

En Washington, el congresista demócrata Luis Gutiérrez, quien representa un distrito de Chicago que es parte del condado de Cook, pidió una investigación a la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU.

El lunes, la Reserva Forestal del Condado de Cook indicó que durante la investigación, el oficial Connor ha sido asignado a tareas clericales.

El vídeo del incidente, que ha sido visto por más de 2.5 millones de personas, muestra a Irizarry reclamándole a Connor que intervenga y saque del lugar a Trybus, quien se le acercó en por lo menos dos ocasiones y le preguntó si era ciudadana de EE.UU., y “educada”.

Según narró Irrizarry a la publicación Latino Rebels, el acoso de Trybus, quien estaba acompañado de otro hombre y una mujer, duró cerca de media hora. Pero, en total, incluyendo el arresto de Connor y otro de sus acompañantes, todo el incidente tardó unas dos horas.

Irrizary dijo que después de incidente decidió cancelar la celebración de su cumpleaños.

“Ya sean racistas en un parque, empleados del Condado de Cook que no hacen nada o Presidentes que tiran toallas de papel a la gente y denigran a los latinos con cada ‘tuit’, este no es el país en el que queremos convertirnos y detestar el odio y el fanatismo debe comenzar en casa”, indicó el congresista Gutiérrez, a través de su cuenta de Twitter.

