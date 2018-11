Kissimmee, Florida – Yanidsi Vélez no solo es la subdirectora de Hispanic Federation, una de las organizaciones comunitarias más grandes en este estado, sino que desde esta mañana de hoy es la chófer de una guagua con la cual esa organización ha estado buscando electores a sus casas y llevándolos a los centros de votación.

Yanidsi, nacida en San Juan, en Carolina y que vive hace 12 años en este estado, se desplaza a bordo de esta guagua blanca con tranquilidad.

Yanidsi Vélez subdirectora de Hispanic Federation era la chófer. ( Carla Martínez/ Especial para El Nuevo Dïa)

“Estaremos haciendo esto hasta las 4:00 p.m. Son en su mayoría personas mayores y jóvenes que no tienen transportación y a través de los inscriptores que tenemos en la calle fuimos anotando los que necesitaban esta ayuda”, explica mientras se dirige a la escuela Cypress de Kissimmee.

Hasta allí llevó a Guillermo Pagán un joven de 19 años que votaría por primera vez y quien llegó a Kissimmee luego del huracán María. Lleva nueve meses en esta ciudad. “En verdad a mi casa no le pasó casi nada, pero me mudé para acá pues veía que todo el mundo lo estaba haciendo”, dijo el joven quien trabaja en una empresa automotriz.

Se inscribió como demócrata, dijo que ha escuchado sobre el congresista Darren Soto, pero reconoció que no sabe nada del resto de los candidatos.

De izquierda a derecha Guillermo Pagán, Kenneth Diaz y Génesis Meléndez. ( Carla Martínez/ Especial para El Nuevo Dïa)

Génesis Meléndez, quiere ser pediatra y en enero entrará al Valencia en Orlando. Tiene 18 años, es de Santurce y también votará por primera vez. “Me inscribí como no afiliada, pero me interesa votar por Gillum, Darren Soto y Bill Nelson pues son los que conozco”, dijo la joven también a bordo del autobús de Hispanic Federation.

Yanidsi acelera el paso de la guagua, hace una izquierda y luego una derecha. Luego va en reversa para acomodar la guagua de manera que los próximos pasajeros puedan entrar con comodidad.

“¡Es la primera vez que guío esta guagua!”, dijo provocando el silencio de los pasajeros. Al segundo todos rompieron en carcajadas.

Yanidsi se baja de la guagua y abre la puerta para que suba Herminia Vélez, natural de Manatí y que lleva una década viviendo en Kissimmee. También sube Juna Enrique Román, también del mismo pueblo y quien se mudó a Florida hace como un mes.

“El mío es el negrito para la gobernación, y si sale bueno como Obama pues valió la pena”, dijo refiriéndose al demócrata Andrew Gillum. “Para el Senado voy a votar por Rick Scott (republicano), aunque no tenga pelo y no tenga por donde agarrarlo cuando haga algo que no me guste”, dijo Herminia desde el asiento de atrás.

Juan Enrique por su parte, contó que no iba a votar pue son tenía cómo llegar al centro de votación. “Pero un día estaba en la panadería El Melao y vi a unas muchachas (de Hispanic Federation). Les conté lo que me pasaba y enseguida me dijeron que me iban a buscar. Y aquí estoy, y voy a votar por primera vez”, dijo el hombre.

“Voy a votar por el que dice que fue a la luna, pero que no sé cómo se llama”, dijo. Se refirió al senador demócrata Bill Nelson quien fue astronauta, no fue a la luna, pero orbitó la tierra en una ocasión y ahora busca revalidar como senador en el Congreso.