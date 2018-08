Honolulu — El Centro Nacional de Huracanes en Miami emitió hoy un aviso de huracán en partes de Hawaii.

El aviso por el huracán Lane fue emitido para la isla de Hawaii y el condado de Maui, que incluye las islas de Maui y otras más pequeñas, informó el meteorólogo de Honolulu, Tom Birchard.

