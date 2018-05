El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que un equipo de Estados Unidos se encuentra en Corea del Norte para planear una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, lo que elevó las expectativas de que la reunión se lleve a cabo realmente.

Horas antes, el Departamento de Estado informó que el equipo se encuentra en el poblado de Panmunjom, ubicado en la Zona Desmilitarizada de la frontera entre ambas Coreas.

Trump anunció el jueves que no asistiría a la cumbre con Kim que se tenía programada para el 12 de junio en Singapur, pero luego indicó rápidamente que sí podría realizarse. Su tuit el domingo por la tarde, en el que elogió al añejo rival estadounidense, fue el indicio más reciente de que sus preocupaciones en torno a la posición de Pyongyang frente a la cumbre habían sido apaciguadas.

“Nuestro equipo de Estados Unidos ha llegado a Corea del Norte para hacer los preparativos para la cumbre entre Kim Jong-un y yo”, tuiteó. “Creo realmente que Corea del Norte tiene un potencial brillante y algún día será una gran nación en lo económico y lo financiero. Kim Jong-un está de acuerdo conmigo en esto. ¡Sí sucederá!”

El presidente surcoreano Moon Jae-in dio detalles acerca de su reunión sorpresa con Kim en Panmunjom: dijo que Kim se comprometió a sentarse con Trump y a la “total desnuclearización de la península coreana”.

El secretario de Estado Mike Pompeo nombró al veterano diplomático estadounidense Sung Kim para que maneje las negociaciones previas a la cumbre.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!