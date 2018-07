Estados Unidos está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudí y a Rusia, una posición que no ocupaba desde la década de 1970.

La producción petrolera el año entrante ascenderá a 11.8 millones de barriles diarios, pronosticó la Agencia de Información Energética de Estados Unidos.

“Si ese vaticinio se cumple, Estados Unidos será el principal productor de crudo del mundo”, estimó Linda Capuano, directora de esa agencia que está adscrita al Departamento de Energía.

Tanto Arabia Saudí como Rusia podrían frustrar esos planes aumentando su propia producción. El mes pasado, los países de la OPEP y algunos que no son miembros del cártel acordaron aumentar su producción a fin de bajar los precios.

El presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a los saudíes inyectar más petróleo en el mercado a fin de evitar un aumento de precios. El 30 de junio el mandatario estadounidense tuiteó que el rey saudí Salman había accedido a aumentar la producción “quizás en unos dos millones de barriles”. La Casa Blanca luego aclaró que lo que el rey dijo fue que su país tiene una reserva de 2 millones de barriles diarios que pueden ser usados “en caso de ser necesario”.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!