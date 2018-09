Washington - El exabogado personal del presidente Donald Trump se jactó de haber proporcionado "información crítica" como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y sobre la posible coordinación entre Rusia y el equipo de campaña de Trump.

Michael Cohen, quien se declaró culpable de financiamiento ilegal de campaña y otros cargos el mes pasado, dijo el jueves por la noche que está proporcionando la información a los fiscales sin necesidad de un acuerdo de cooperación.

El viejo solucionador de problemas de Trump, ahora convertido en su enemigo, podría ser un testigo vital para los fiscales mientras investigan si la campaña de Trump se coordinó con los rusos. Durante más de una década, Cohen fue el abogado personal de Trump y fue parte clave en la Organización Trump y un referente en la vida política de Trump.

En agosto, Cohen se declaró culpable de ocho cargos federales y dijo que Trump le ordenó que arreglara los pagos antes de las elecciones de 2016, entre otras cosas para comprar el silencio de la actriz pornográfica Stormy Daniels y de una exmodelo de Playboy, quienes han alegado haber tenido relaciones extramaritales con Trump.

Fue la primera vez que un allegado de Trump lo implicó en un delito, aunque sigue siendo un asunto de disputa legal el hecho de si un presidente puede ser procesado por ello y cuándo.

Cohen tuiteó el jueves por la noche: "Bien por @MichaelCohen212 por haber proporcionado información crítica para la #MuellerInvestigation sin un acuerdo de cooperación. Nadie debe cuestionar la integridad, veracidad o lealtad a su familia y su país por encima del @POTUS @realDonaldTrump". POTUS son las iniciales en inglés de presidente de Estados Unidos.

El tuit fue borrado casi inmediatamente y luego fue publicado por su abogado, Lanny Davis, quien dijo que escribió el tuit para Cohen y que le pidió que lo tuiteara porque él tiene un "número mucho mayor de seguidores". Davis dijo que se retrasó al publicar el tuit en su propia cuenta, así que Cohen lo tuiteó primero.

Good for @michaelcohen212 in providing critical information to the #muellerinvestigation without a cooperation agreement. No one should question his honesty, veracity or loyalty to his #family and #country over @potus @realdonaldtrump