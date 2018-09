Aliquippa — Una explosión de una tubería de gas ocurrida en las primeras horas de la mañana del lunes en un pueblo de Pensilvania destruyó una vivienda, obligó la evacuación de otras y el cierre de un tramo de la carretera interestatal, informaron las autoridades.

Dozens of people were evacuated early Monday after a gas line explosion in a small western Pennsylvania community https://t.co/irNsPv1Nrt pic.twitter.com/W1Hd5Zyvk6