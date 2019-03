Washington - Los padres de Otto Warmbier, el joven fallecido tras pasar 17 meses preso en Corea del Norte, contradijeron hoy al presidente, Donald Trump, y acusaron directamente al líder norcoreano, Kim Jong-un, por su "crueldad y falta de humanidad" que llevaron a la muerte de su hijo.

"Kim y su diabólico régimen son responsables de la muerte de nuestro hijo Otto. Kim y su diabólico régimen son responsables de esa inimaginable crueldad y falta de humanidad. No hay excusas ni grandes elogios que puedan cambiar eso", señalaron Fred y Cindy Warmbier en un comunicado.

Esta declaración se produce después de que el jueves el propio Trump dijera que, tras hablar del asunto con Kim durante la cumbre que mantuvieron esta semana en Hanoi, creía que el líder norcoreano no había estado involucrado personalmente en los hechos.

"He hablado con él (sobre ello) y de verdad creo que a él no le favorecía en nada que eso pasara (...). Me dijo que no se enteró (cuando Warmbier falleció) y yo le creo", afirmó Trump en una rueda de prensa tras la abrupta conclusión de su cumbre con Kim en Hanoi.

Los padres del estudiante fallecido sostuvieron en su comunicado que habían optado por mostrarse "respetuosos" durante el encuentro entre ambos líderes, pero que había llegado el momento de "hablar claro".

Poco después, el propio Trump señaló hoy en Twitter que no le gusta ser "malinterpretado, pero especialmente en lo que se refiere a Otto Warmbier y su gran familia".

I never like being misinterpreted, but especially when it comes to Otto Warmbier and his great family. Remember, I got Otto out along with three others. The previous Administration did nothing, and he was taken on their watch. Of course I hold North Korea responsible.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

"Recuerden, saqué a Otto junto a otros tres. La Administración anterior no hizo nada, y fue capturado durante su mandato. Por supuesto que hago a Corea del Norte responsable del maltrato y la muerte de Otto".

"Más importante, Otto no murió en vano. Otto y su familia se han convertido en un símbolo tremendo de una fuerza y una pasión tremendas, que durarán muchos años en el futuro. Amo a Otto y pienso en él a menudo". concluyó.

Los padres del fallecido han acusado en todo momento a Pionyang de la muerte de su hijo e incluso, en abril del año pasado, llegaron a presentar una demanda contra Corea del Norte por "torturar y asesinar" al joven estadounidense.

Otto Warmbier viajó como turista al país asiático a finales de 2015 con la empresa Young Pioneer Tours y, al término de su visita, fue detenido y sentenciado a 15 años de trabajos forzados acusado de robar un cartel de propaganda del hotelen el que se hospedó.

Warmbier, de 22 años, perdió la vida en junio de 2017 tras pasar más de año y medio preso en Corea del Norte y ser devuelto a Estados Unidos en coma poco antes de su fallecimiento.