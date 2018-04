La ex primera dama Barbara Bush está grave y no se le prestará más atención médica, informó el domingo un portavoz de la familia.

"Tras una serie de hospitalizaciones recientes, y tras consultar con su familia y sus médicos, la señora Bush, ahora de 92 años, ha decidido no recibir más atención médica y en lugar de ello de enfocará en estar lo más cómoda posible", dijo en un comunicado publicado en las redes sociales el portavoz, Jim McGrath.

No dio más detalles, pero se sabe que ella sufre del mal de Graves, un trastorno de la tiroides.

“No será sorpresa para nadie que la conoce que Barbara Bush ha sido una roca incluso enfrentando sus enfermedades, sin preocuparse por sí misma y basándose en su fé, preocupándose por los demás”, dijo McGrath.

El portavoz agregó que "ella está actualmente rodeada por la familia que adora, y aprecia los mensajes de solidaridad y plegarias que está recibiendo".

Barbara fue la primera dama de Estados Unidos desde 1989 a 1993. Es también la madre de seis hijos entre los que destacan George W. Bush, quien fue presidente del 2001 al 2009, y Jeb Bush, quien fue gobernador de Florida de 1999 a 2007.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the health of former First Lady Barbara Bush. pic.twitter.com/4csUS6IRKZ

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, le envió un mensaje de fortaleza a la familia Bush.

"La primera dama Barbara Bush fue una fuerte defensora de Puerto Rico duante la presidencia de George H.W. Bush y tiene un lugar especial en nuestros corazones. Beatriz Rosselló y yo estamos rezando por la señora Bush, y le deseamos a la familia Bush fuerza en este momento difícil", publicó el gobernador en Twitter.

