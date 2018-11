Washington - Diecisiete organizaciones vinculadas a los temas de Puerto Rico enviaron hoy al liderato del Congreso un listado de asuntos pendientes sobre la isla, que incluyen atender la catástrofe causada por el huracán María y paridad en el programa Medicaid.



La agenda que proponen las organizaciones abarca también la extensión a Puerto Rico de los créditos por niños dependientes (CTC) e ingresos devengados (EITC), suavizar el impacto del nuevo impuesto sobre las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) y mitigar los daños que causa el cambio climático.

Y advierte que Puerto Rico aún espera por un verdadero proceso de autodeterminación sobre su futuro político.

“Les recordamos que esos asuntos tienen implicaciones más allá de las costas de Puerto Rico”, indicaron los grupos en una carta dirigida al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), al portavoz de la minoría en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), al actual número dos de la mayoría republicana en la Cámara baja, Kevin McCarthy (California), y a la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi (California).

McCarthy se prevé como el próximo líder republicano de la Cámara baja, ante el retiro del Congreso del speaker Paul Ryan.

A cuatro días de las elecciones, la carta está firmada por organizaciones como Vamos4Puerto Rico, el sindicato 32bj-SEIU, Alianza por Puerto Rico, CASA, Center for Popular Democracy, Faith in Action, la Federación Hispana, la Asociación de Abogados Hispanos, Labor Council for Latin American Advancement, Make the Road Connecticut, el Centro Cultural Puertorriqueño y Unidos US.

Los temas sobre los cuales reclaman atención están encabezados por el reclamo de paridad en fondos de Medicaid y otros programas de salud, un trato equitativo a la Isla en los fondos para mitigar el desastre causado por el huracán María y mayor transparencia y participación comunitaria en el uso de esa asistencia federal.

Con respecto al nuevo impuesto a las CFC, conocido como Gilti, las organizaciones afirmaron que debe aprobarse alguna medida que “arregle” la vigencia de esa contribución en la isla.

Los grupos indicaron además que se debe “proporcionar apoyo adecuado a los puertorriqueños desplazados del territorio debido al empeoramiento de las crisis económicas y climáticas”.

“En el siglo 21, Puerto Rico debería tener la capacidad de abordar muchos de estos problemas sin la necesidad de intervención del Congreso. Un proceso justo y democrático de autodeterminación permitiría al pueblo de Puerto Rico protegerse a sí mismo y a su isla frente a cualquier adversidad futura, sin tener que depender del apoyo de los representantes electos de otras personas”, subrayaron los grupos en su carta.

Aunque las organizaciones se expresaron agradecidas por los esfuerzos del Congreso para cubrir parcialmente los costos de la recuperación de los huracanes Irma y María, indicaron que “los problemas que aquejan a Puerto Rico no pueden solucionarse simplemente a través de asignaciones”.