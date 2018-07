Washington - El congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois) solicitó hoy que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. se haga cargo de la investigación sobre el incidente en que una mujer boricua de Chicago es acosada por vestir una camiseta con la bandera de Puerto Rico en medio de la inacción de un agente policial de la Reserva Forestal del condado de Cook.

“Entiendo este incidente porque me pasó casi exactamente lo mismo cuando estaba en mi primer año en el Congreso. La policía del Capitolio de Estados Unidos me negó la entrada al complejo del Capitolio a pesar de ser un congresista con identificación, porque mi hija llevaba una bandera puertorriqueña y el oficial dudaba de que pudiera ser un miembro del Congreso”, indicó Gutiérrez, en una carta enviada al secretario adjunto interino de Justicia federal para Asuntos de Derechos Civiles, John Gore.

El legislador demócrata sostuvo que 25 años después de aquel incidente, y tras ver el vídeo sobre el hostigamiento a la joven Mia Irizarry, piensa que debió hacer más entonces para frenar las actitudes de “odio y fanatismo que a menudo se repiten hoy”.

“Ya sean racistas en un parque, empleados del Condado de Cook que no hacen nada o Presidentes que tiran toallas de papel a la gente y denigran a los latinos con cada ‘tuit’, este no es el país en el que queremos convertirnos y detestar el odio y el fanatismo debe comenzar en casa”, indicó Gutiérrez, además, a través de su cuenta de Twitter.

El legislador demócrata se refirió al incidente en el que una joven boricua, Mia Irizarry, fue acosada por un hombre por vestir “en Estados Unidos” la camiseta con la bandera de Puerto Rico y un agente de la Reserva Forestal del Condado de Cook no responde a los llamados de la mujer para que interviniera y la auxiliara.

There's a culture of bigotry & hate that's been condoned in US, which now feels unleashed to express itself in the most ugly & aggressive ways. In this case, a US citizen questions the citizenship of another US citizen and American law-enforcement just sits back and watches. https://t.co/SsX1DpEPtM