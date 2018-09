Washington - En un mensaje en el hemiciclo de la Cámara baja federal, el congresista demócrata Luis Gutiérrez denunció hoy que un año después del huracán María, el presidente Donald Trump no haya sido capaz de emitir una disculpa pública por la lenta e ineficiente respuesta que dio a la catástrofe que dejó en Puerto Rico el huracán María.

“Más gente murió en Puerto Rico tras el huracán María en Puerto Rico que en el huracán Katrina (en 2005), y en los ataques del 11 de septiembre (de 2001)”, indicó Gutiérrez.

Para el congresita, la falta de una respuesta eficiente a la emergencia en Puerto Rico no es reflejo de la labor de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), cuyos empleados considera llevaron a cabo una “tarea heróica”, sino de la “incompetencia” de Trump.

Poco antes del mensaje de Gutiérrez, en sus tuits mañaneros el presidente Trump atribuyó a una invención de los demócratas la cifra de cerca de 3,000 muertes que el propio gobierno de Puerto Rico ha reconocido como oficial, como consecuencia del huracán María.

Con sus expresiones, el presidente Trump volvió a eludir una expresión de empatía o solidaridad con Puerto Rico, tras estudios de la Universidasd de George Washington (GWU, en inglés) y de investigadores de la Universidad de Harvard calcular en unos 3,000 el total de muertes ocurridas.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...