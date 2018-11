Tallahassee - Un hombre mató a dos personsa e hirió de gravedad a otras cinco, hoy, viernes en un centro de yoga en la capital de Florida para después quitarse la vida, indicaron las autoridades.

Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The gunman killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER

En una rueda de prensa presentada hoy, viernes por la noche, el jefe de la Policía de Tallahassee, Michael DeLeo, informó que cuatro personas se encuentran en condición grave tras el tiroteo registrado en un pequeño centro comercial de Tallahassee.

El sospechoso, que actuó solo, se suicidó de un disparo, dijo DeLeo. La policía no ha identificado al agresor y ha pedido que quienes hayan visto algo inusual alrededor de la hora del tiroteo contacten a la policía.

“Estamos muy tristes y conmocionados por los eventos que ocurrieron, pero es importante que la gente entienda que no hay amenaza inmediata aparte de lo que ya ocurrió”, manifestó DeLeo.

Una concurrida intersección vial fue cerrada, y los negocios en la plaza cerraron sus puertas durante la investigación de la policía.

El comisionado de la ciudad, Scott Maddox, que acudió al lugar de la agresión, escribió en su cuenta de Facebook que “en mi carrera como servidor público he visto algunas escenas terribles. Esta es la peor. Por favor ofrezcan sus oraciones”.

El alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, que es candidato demócrata a la gobernatura, tuiteó que suspendería sus actividades de campaña para regresar a la ciudad. Poco antes se había presentado en un acto de campaña con el expresidente Barack Obama.

I’m deeply appreciative of law enforcement's quick response to the shooting at the yoga facility in Tallahassee today. No act of gun violence is acceptable. I'm in close communication with law enforcement officials and will be returning to Tallahassee tonight.