Biddeford, Maine — El ex presidente estadounidense George H.W. Bush, de 93 años, fue hospitalizado por presión arterial baja y fatiga, informó su portavoz el domingo.

El vocero Jim McGrath dijo por Twitter que probablemente Bush permanezca internado unos días.

Bush está recibiendo tratamiento en el centro médico Southern Maine Health Care, en Biddeford. McGrath dijo que el ex mandatario está despierto y alerta.

