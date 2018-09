Washington - SeaWorld y su ex-CEO James Atchison acordaron con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pagar una multa de $5 millones por ocultar a sus inversores el impacto negativo que tuvo en la empresa el documental "Blackfish".

De este modo, la SEC retirará su demanda, contra ambos por un delito de fraude, de un tribunal federal de Nueva York cuando la Justicia apruebe el acuerdo.

SeaWorld acordó pagar cerca de $4 millones, mientras que Atchison abonará $1 millón.

El documental "Blackfish" (2013), dedicado a la orca Tilikum -que ha provocado la muerte de tres personas, entre ellas dos entrenadores-, generó muchas dudas sobre las condiciones en las que estos cetáceos vivían en los parques de la compañía SeaWorld.

Y es que en la filmación se denuncia las prácticas que se realizaban tanto en Sea World, como en otros parques como Loro Parque de las Islas Canarias, además de explicarse las reacciones de estos grandes mamíferos después de ser sometidos a hacer actividades innatas bajo presión.

A raíz de esa investigación, la orca Tilikum se convirtió en un emblema su liberación y de las demás especies marinas retenidas en cautividad. Como consecuencia varias marcas retiraron su publicidad del parque marino.

After killing trainer, SW just couldn’t refuse this novelty. Tilikum kills again and yet unknown to anyone of the dangers of this stressed animal, he kills yet another trainer! #CaptivityKills pic.twitter.com/PKBv3hl71j