La Policía interceptó hoy dos paquetes sospechosos dirigido al exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, en Delaware.

Los investigadores dijeron que los sobres que se enviaron eran similares a los enviados los últimos días al financiero y filántropo Georges Soros, expresidente Barack Obama, exsecretaria de Estado Hillary Clinton, exdirector de la CIA John Brennan, exfiscal general estadounidense Eric Holder, representante de California Maxine Waters, congresista Debbie Wasserman Schultz y CNN.

El FBI confirmó que eran dos los paquetes dirigidos a Biden.

Un primer paquete enviado a Biden fue interceptado hoy en las instalaciones del correo en New Castle, Delaware.

El segundo sobre fue enviado a las oficinas del exvicepresidente e interceptado en Wilmington, Delaware.

Los blancos de las bombas fueron algunas de las personalidades criticadas con mayor frecuencia por Donald Trump, quien todavía ataca a Clinton en sus actos mientras sus seguidores corean, “que la encierren”, a pesar de que la derrotó electoralmente hace casi dos años y ella prácticamente abandonó la escena política. Trump también suele destacar a CNN en sus diatribas contra los medios que según él propaga“noticias falsas”.

Temprano en la mañana, la Policía de Nueva York se movilizó a Manhattan donde encontró un paquete sospechoso en el restaurante Tribeca Grill del actor Robert De Niro.

This is the suspicious package received this morning at the Time Warner Center, which houses the CNN New York bureau.



Police say the package appeared to be a “live explosive device.” It has now been removed and taken to a NYPD facility in the Bronx. https://t.co/i3L1yqDfja pic.twitter.com/YPYQ9T9T3w