Washington - Las autoridades interceptaron hoy otro paquete sospechoso dirigido a la sede central de la cadena de televisión estadounidense CNN, en lo que supone el decimocuarto artefacto de estas características enviado a destacadas figuras demócratas y a este canal.

"El FBI ha confirmado que un paquete ha sido recuperado en Atlanta, similar en apariencia a los otros y que había sido enviado a la CNN", informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, el propio canal de televisión había apuntado en Twitter que "otro paquete sospechoso dirigido a CNN ha sido interceptado. Esta vez en Atlanta. Todo el correo está siendo revisado fuera del lugar".

El presidente de la CNN, Jeff Zucker, aseguró en un comunicado que no existe un "peligro inminente" para la sede central de la empresa, situada en esa ciudad, capital del estado de Georgia.

"Todo el correo, en todas las delegaciones domésticas de CNN, está siendo revisado en otras instalaciones desde el pasado miércoles, así que este paquete no hubiera llegado directamente al Centro de CNN", detalló Zucker.

Este hallazgo tiene lugar después de que en la última semana se detectaran otros paquetes enviados al expresidente Barack Obama (2009-2017) y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, aunque sin riesgo de que llegaran directamente a ser abiertos por ellos, así como al financiero y filántropo Georges Soros.

