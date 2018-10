Allentown, Pensilvania — Las autoridades federales y locales investigaban la explosión de un auto en Allentown, Pensilvania, en la que murió al menos una persona.

La subjefa de policía Gail Struss dijo el domingo por la mañana que la explosión se produjo el sábado alrededor de las 9:30 de la noche. “Podemos confirmar que hay al menos una víctima fatal”, dijo.

Federal agents investigating car explosion; at least one person killed in blast in Allentown, PA: https://t.co/jSSlAUsCj7 @ErielleReshef has the story. pic.twitter.com/znX4AEpvmz