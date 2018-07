Washington - James Comey, el ex director del FBI que fue despedido por el presidente Donald Trump, exhortó a los estadounidenses a votar por los candidatos demócratas en las elecciones legislativas de noviembre.

“El Congreso republicano ha sido incapaz de cumplir con la promesa de nuestros próceres de que ‘la ambición debe... contrarrestar la ambición’”, escribió Comey en Twitter en alusión al principio constitucional de que el Congreso debe servir de contrapeso al brazo ejecutivo del gobierno.

This Republican Congress has proven incapable of fulfilling the Founders’ design that “Ambition must ... counteract ambition.” All who believe in this country’s values must vote for Democrats this fall. Policy differences don’t matter right now. History has its eyes on us.