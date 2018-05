La baja presión que afecta a Florida y a Cuba con fuertes lluvias, condiciones ventosas y mares peligrosos aumentó hoy su potencial de desarrollo ciclónico a un 40 por ciento en los próximos cinco días mientras se mueve hacia el centro del Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Esta es el tercer sistema que vigila la agencia meteorológica este año y que se forma en este mes de mayo, previo al inicio de la temporada de huracanes el próximo 1 de junio.

745 AM: A new Special Outlook has been issued. There is a 40% chance of subtropical or tropical cyclone forming late this week in the central or eastern Gulf of Mexico. See the full text at: https://t.co/m9946DoYYi pic.twitter.com/YhRfp3r6zg