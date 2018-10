Washington - La Casa Blanca reconoció el martes que el presidente, Donald Trump, le expresó a una periodista "ya sé que no estás pensando, nunca lo haces" durante una rueda de prensa el lunes con motivo del acuerdo comercial alcanzado con México y Canadá.

La Administración publicó este martes una transcripción del evento, donde Trump pronunció esas palabras al dirigirse a la periodista de la cadena ABC News Cecilia Vega.

President Trump to journalist Cecilia Vega: 'I know you're not thinking, you never do.' pic.twitter.com/kFg5m6UXkA