Orlando, Florida – Las elecciones de medio término produjeron resultados curiosos como la elección de Ilhan Omar, mujer demócrata de 36 años que se convirtió anoche en la primera mujer musulmana en ser electa al congreso por Minnesota y la hazaña de otra fémina: Alexandria Ocasio, boricua que a sus 29 años es la más joven en llegar a la legislatura federal.

De hecho, hay una cifra récord de mujeres electas representantes. El balance de las elecciones indica que 89 féminas ganaron escaños. El récord era de 84 mujeres

Asimismo, llama la atención que Greg Pence, el hermano del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue electo como representante del distrito 6 de Indiana, mientras que Clorado eligió anoche a su primer gobernador abiertamente homosexual: el demócrata Jared Polis venció al republicano Walker Stapleton.

Mientras, en Florida, donde además de elegir la planta de funcionarios políticos para los próximos años, se sometió ante la consideración de los electores un catálogo de enmiendas constitucionales. En la votación, los electores de florida votaron para que las personas que han cometido delitos se le restituya su derecho a votar una vez hayan cumplido con la sociedad.

También, se aprobó enmendar su constitución para prohibir de cara al 2020 las carreras de perros.

En cuanto a los resultados de las elecciones, en varios estados la contienda fue tan cerrada que aún no se ha declarado un ganador. Estos son Montana y Arizona donde aún no se decide quién será el senador; y en Georgia, Connecticut y Alaska donde no se ha declarado quién ganó la gobernación.

Mientras, en Florida, la carrera federal senatorial fue tan cerrada que el demócrata Bill Nelson pidió un recuento al ser aventajado por el republicano Rick Scott por poco más de 34,000 votos.