Chicago — Una multitud enardecida lanzó consignas y arrojó botellas contra policías de Chicago después que uno de los agentes matara a tiros a un hombre en el South Side de la ciudad el sábado, lo que llevó al arresto de al menos cuatro manifestantes.

El jefe de patrulleros de la policía de Chicago, Fred Waller, dijo en una conferencia de prensa que el hombre fue baleado en el vecindario South Shore luego que policías trataron de interrogarlo dado que "el bulto alrededor de su pretina" sugería que estaba armado. El hombre se tornó combativo e incluso llegó a liberarse de los agentes, detalló Waller.

Here's the rest of the escalation, including multiple Chicago Police officers on top of one man, hitting him, and then dragging another man. This is also the start of where I get shoved to the ground. That video is coming next. pic.twitter.com/AJ7t85nEHP