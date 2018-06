Washington- La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, casi rompe en llanto hoy al ser preguntada por un niño sobre la violencia armada en las escuelas, mientras celebraba su rueda de prensa diaria.

A young reporter with Time for Kids asks Sarah Sanders about school shootings: "Can you tell me what the administration has done and will do to prevent these senseless tragedies?" The White House press secretary chokes up as she answers. https://t.co/jvlnrD1bkJ pic.twitter.com/Yit9s1jZ5l