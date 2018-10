Washington - Los demócratas y algunos miembros del Partido Republicano rechazaron hoy las afirmaciones en tono burlesco del presidente, Donald Trump, hacia una de las supuestas víctimas de abusos sexuales de su nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh.

Después de que el mandatario se burlara ayer de Christine Blasey Ford por su declaración sobre los supuestos abusos ante un comité político la semana pasada, distintos legisladores han dado un paso al frente para censurar esas palabras, entre ellos el senador Jeff Flake, republicano clave para la confirmación del juez.

"No hay momento ni lugar para declaraciones como esas (...). Hablar de algo tan sensible en un mitin político no está bien. Simplemente no es correcto. Ojalá no lo hubiera hecho. Es espantoso", expresó Flake a la cadena de televisión NBC.

Aparte de Flake, también manifestó su repulsa otra legisladora republicana, Susan Collins.

"Los comentarios del presidente son completamente impropios", aseguró a los periodistas Collins, una de las voces moderadas dentro de las filas conservadoras y que podría ser decisiva para que los republicanos alcancen o no el voto a favor de al menos la mitad del Senado, donde su partido tiene 51 de los 100 escaños.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, defendió, por su parte, la candidatura de Kavanaugh.

"No hay opción en el mundo de que nos vayan a asustar para que no cumplamos con nuestro deber. No nos dejaremos intimidar por esta gente", enfatizó el senador, quien reiteró que la cámara votará la candidatura de Kavanaugh esta semana.

La legisladora demócrata Kamala Harris, del Comité Judicial que acogió la audiencia sobre las acusaciones contra Kavanaugh, fue una de las progresistas que salió rápidamente a defender a Ford.

"La doctora Ford es un ejemplo de coraje. Ella sabía a lo que se exponía cuando dio un paso adelante, pero habló porque sintió que era su deber civil. Merece algo mejor que esto", incidió la senadora.

Estas reacciones llegan después de las polémicas frases del presidente anoche en un mitin de campaña.

"¿Cómo llegaste a tu casa? 'No me acuerdo'. ¿Cómo llegaste ahí (el lugar de la agresión)? 'No me acuerdo'. ¿Dónde era? 'No me acuerdo'. ¿Hace cuantos años pasó? 'No lo sé'", dijo Trump, ridiculizando las respuestas de Ford en la audiencia.