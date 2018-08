Rick Davis, exgerente de la campaña presidencial del senador John McCain y portavoz de la familia, leyó hoy la siguiente declaración de despedida del senador en una conferencia de prensa en el Capitolio del estado de Arizona:

"Mis compatriotas estadounidenses, a quienes he servido con gratitud durante sesenta años, y especialmente a mis conciudadanos de Arizona.

Gracias por el privilegio de servirles y por la vida gratificante que el servicio en uniforme y en cargos públicos me ha permitido dirigir. He tratado de servir a nuestro país honorablemente. He cometido errores, pero espero que mi amor por los Estados Unidos tenga un peso favorable en contra de ellos.

A menudo he observado que soy la persona más afortunada de la tierra. Me siento así incluso ahora mientras me preparo para el final de mi vida. He amado mi vida, todo eso. He tenido experiencias, aventuras y amistades suficientes para diez vidas satisfactorias, y estoy muy agradecido. Como la mayoría de las personas, me arrepiento. Pero no cambiaría un día de mi vida, en buenos o malos momentos, por el mejor día de los demás.

Le debo esa satisfacción al amor de mi familia. Ningún hombre tuvo una esposa o hijos más amorosos de los que él estuviera más orgulloso que yo. Y se lo debo a Estados Unidos. Estar conectado con las causas de los Estados Unidos, libertad, igual justicia, respeto por la dignidad de todas las personas, trae la felicidad más sublime que los placeres fugaces de la vida. Nuestras identidades y sentido del valor no se circunscriben, sino que se amplían al servir a causas buenas más grandes que nosotros mismos.

"Compañeros estadounidenses": esa asociación ha significado más para mí que cualquier otra. Viví y morí como un orgulloso estadounidense. Somos ciudadanos de la república más grande del mundo, una nación de ideales, no de sangre y tierra. Somos bendecidos y somos una bendición para la humanidad cuando defendemos y desarrollamos esos ideales en el hogar y en el mundo. Hemos ayudado a liberar a más personas de la tiranía y la pobreza que nunca antes en la historia. Hemos adquirido gran riqueza y poder en el proceso.

Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del globo. Lo debilitamos cuando nos escondemos detrás de las paredes, en lugar de derribarlas, cuando dudamos del poder de nuestros ideales, en lugar de confiar en que sean la gran fuerza para el cambio que siempre han sido. Somos 325 millones de personas testarudas y vociferantes. Argumentamos y competimos y, a veces, incluso nos vilipendiamos en nuestros estridentes debates públicos. Pero siempre hemos tenido mucho más en común entre nosotros que en desacuerdo. Si solo recordamos eso y nos damos el beneficio de la presunción de que todos amamos a nuestro país, superaremos estos tiempos difíciles. Los atravesaremos más fuerte que antes. Siempre lo hacemos.

Hace diez años, tuve el privilegio de reconocer la derrota en las elecciones para presidente. Quiero terminar mi despedida con la sincera fe en los estadounidenses que sentí tan poderosamente esa noche.

Aún lo siento poderosamente.

No se desesperen ante nuestras dificultades actuales, sino que crean siempre en la promesa y la grandeza de América, porque aquí nada es inevitable. Los estadounidenses nunca se dan por vencidos. Nunca nos rendimos Nunca nos escondemos de la historia. Hacemos historia. Adiós, compatriotas estadounidenses. Dios los bendiga y Dios bendiga a América ".