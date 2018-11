Washington - El Pentágono señaló hoy que las tropas enviadas a la frontera con México no recibirán una paga adicional de combate a pesar de que la Casa Blanca ha justificado su movilización por la "invasión" que anticipa por la llegada de miles de migrantes que se dirigen en caravanas.

"Los soldados que están desplegados en la misión de la frontera sur, apoyando al Departamento de Seguridad Nacional, no cumplen con los requisitos para recibir paga de peligrosidad", informó el Departamento de Defensa en un comunicado divulgado este martes.

El Pentágono aclaró este punto después de que en los últimos días diversos medios preguntaran por esta posibilidad, ya que el presidente, Donald Trump, ha justificado la necesidad de recurrir al Ejército regular por la presunta peligrosidad de los migrantes que forman parte de las caravanas que desde hace semanas avanzan por México hacia la frontera.

A pesar de que las informaciones indican que estas caravanas están compuestas principalmente por mujeres y niños, el mandatario estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que también pretenden entrar en el país gente "muy dura", y que incluso podría haber terroristas procedentes de Oriente Medio.

El pasado jueves, Trump denunció que, al entrar en México, algunos de estos migrantes habían agredido a las fuerzas de seguridad locales con piedras, por lo que instó a los soldados estadounidenses a "contraatacar" en caso de que se produzca una situación similar.

Este lunes, sin embargo, el coronel Rob Manning, portavoz de la cartera de Defensa, restó importancia a esta posible amenaza al recalcar que las tropas "no están desplegadas en una zona de combate", y que sólo la Policía Militar va armada.

"Nuestro ejército no recibirá paga de combate o de fuego enemigo ya que no se encontrarán en una zona de guerra y no se espera que se vean bajo fuego enemigo", insistió hoy el Pentágono en su nota.

Por último, el comunicado informó de que sólo 9 de las 62 unidades desplegadas en la frontera sur son de la Policía Militar, cuyos miembros son los únicos que portan armas en esta misión.

La operación Patriota Fiel cuenta en estos momentos con unos 5,200 soldados repartidos entre California, Arizona y Texas, cuya tarea es prestar apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza.