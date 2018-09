La tormenta tropical Gordon tocó tierra al oeste de la frontera entre Alabama y Mississippi, informó el martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Gordon, que tocó tierra alrededor de las 10:00 p.m. del martes, se había formado el lunes por la mañana cerca de los Cayos de Florida.

De acuerdo al boletín de las 10:00 p.m. del NHC, los vientos máximos del meteoro eran de 70 millas por hora, y pese a los pronósticos del lunes y martes, nunca alcanzó fuerza de huracán.

Se prevé que la tormenta se debilite rápidamente mientras se interna por Mississippi y Luisiana hasta tocar Arkansas el jueves.

El último huracán que tocó tierra en Estados Unidos fue Nate, en octubre del año pasado, en Biloxi, Mississippi.

Se pronostica que caigan entre cuatro y ocho pulgadas de lluvia en la trayectoria de la tormenta. Se emitieron avisos de prevención por posibles inundaciones súbitas.

Por otro lado, el fenómeno que, hasta el lunes, fue la tormenta tropical Florence se fortaleció hasta convertirse en huracán categoría 2, según el boletín de las 11:00 p.m. del NHC.

Florence ahora ostenta vientos sostenidos de 100 millas por hora, pero se encuentra en mar abierto en el Atlántico, por lo que no representa peligro de tocar tierra en un futuro inmediato. El fenómeno cuenta con una velocidad de traslación de 12 millas por hora, en dirección oeste-noroeste.

9/4/18: Tropical Storm Gordon has continued to move away from South Florida today, and no further local impacts are expected. Gordon has strengthened as it approaches the northern Gulf coast and could become a hurricane as it moves into Alabama, Mississippi, and Louisiana tonight pic.twitter.com/EftUaFaE0f