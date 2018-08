Chapel Hill — Las autoridades de la Universidad de Carolina del Norte condenaron el martes a los manifestantes que derribaron un monumento conocido como “Sam el Mudo”, erigido hace más de 100 años en honor a los veteranos de la Confederación que sembraban el terror entre esclavos liberados.

La rectora de la universidad y el presidente del consejo académico prometieron una investigación penal de los sucesos del lunes por la noche, cuando la estatua de un soldado del sur fue derribada de su pedestal por manifestantes que se ocultaron detrás de cuatro pendones sostenidos con varas de bambú.

Students at the University of North Carolina at Chapel Hill toppled a Confederate statue that had been on campus since 1913. “It’s time to tear down Silent Sam," UNC doctoral student Maya Little said. "It’s time to tear down UNC’s institutional white supremacy.” pic.twitter.com/mKCqJed8BY