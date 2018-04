Phoenix — Arizona, Texas y Nuevo México se comprometieron el lunes a enviar unos 1,600 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, en respuesta al plan del presidente Donald Trump de usar a las fuerzas armadas para que ayuden a combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico.

El gobernador de Texas, Gerg Abbott, dijo que añadiría unos 300 soldados por semana a los 250 miembros de la Guardia Nacional cuyo emplazamiento fue anunciado el viernes hasta que la cifra total llegue a cuando menos 1,000.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo el lunes que incrementará a 338 el número de efectivos de la Guardia Nacional que enviará a la frontera .

Y la oficina de la gobernadora de Nuevo México, Susana Martinez, dijo que más de 80 elementos serían enviados en los próximos días. Serán los primeros de un contingente que se prevé estará formado por 250 miembros de la Guardia Nacional.

Los tres estados tienen gobernadores republicanos.

El otro estado fronterizo del suroeste del país, California, es gobernado por el demócrata JerryBrown, quien no ha hecho un compromiso público de enviar efectivos de la Guardia Nacional. De acuerdo con la ley federal que Trump invocó en su proclama en la que pidió el envío de tropas de la Guardia Nacional, los gobernadores retienen el mando y el control de elementos.

Trump dijo la semana pasada que quería desplegar entre 2,000 y 4,000 miembros de la Guardia nacional en la zona limítrofe.

Ducey le dijo a un grupo de soldados que se preparaban para partir desde una base militar en Phoenix que su “misión consiste en proporcionar mano de obra y recursos para apoyar a las agencias policiales federales, estatales, de los condados, tribales y locales para detener el flujo de delincuentes, narcóticos, armas y municiones que están siendo traficados a nuestro estado”.

En un principio Ducey dijo que Arizona enviaría más tropas el martes, pero no especificó cuántas. Posteriormente, la Guardia Nacional del estado indicó en un comunicado que enviaría a 113 elementos adicionales al emplazamiento inicial de 225.

