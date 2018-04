Miami - Los estudiantes del colegio de Parkland, Florida, donde murieron 17 personas en un tiroteo el pasado 14 de febrero recibieron hoy, en su regreso a clase, bolsas plásticas y mochilas transparentes que serán obligatorias durante un tiempo no especificado.

Algunos medios estadounidenses reportan que los estudiantes están furiosos y consideran la media como una invasión a su privacidad.

Es que, tras el "spring break" (el período de vacaciones de primavera que disfrutan los estudiantes de educación superior en Estados Unidos), los alumnos del instituto Marjory Stoneman Douglas recibieron bolsas y mochilas gratis, de uso obligatorio para entrar con material escolar y personal en el centro educativo.

Se trata de una de las medidas de seguridad que el distrito escolar ha puesto en marcha a raíz de la matanza perpetrada por Nikolas Cruz, de 19 años, quien acabó a tiros con la vida de 14 estudiantes y tres profesores.

Los alumnos que regresaron hoy a las aulas se encontraron solo con cuatro puntos de entrada disponibles a primera hora, y, después del comienzo de las clases, solo uno abierto, recogió el diario Sun Sentinel.

"Es una prueba para ver cómo funciona. El proceso será muy similar a cuando entras en un evento deportivo, en un concierto o incluso en Disney World", escribió en un memo a los padres de los alumnos Ty Thompson, director del colegio.

Robert W. Runcie, the superintendent of Broward County Public Schools, announces that only clear backpacks will be allowed at Marjory Stoneman Douglas High School after Spring Break, which is next week. The school will provide each student with a backpack at no cost.