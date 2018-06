Washington — El presidente Donald Trump mostró sus dotes de guerrero comercial el fin de semana durante la cumbre del G-7 en Canadá: insultó al anfitrión, se enemistó con aliados y amenazó suspender los negocios con otros países.

La aspereza del mandatario ha incrementado el riesgo de una guerra comercial que podría generar nerviosismo en los mercados financieros, inflar los precios de las mercancías afectadas por los aranceles, reducir el ritmo del comercio, paralizar a empresas que dependen de cadenas globales de abastecimiento y poner en peligro el crecimiento más sano que la economía global ha tenido en una década.

Antes de retirarse el sábado de la reunión en Quebec, Trump advirtió que podría “dejar de comerciar” con los aliados de Estados Unidos si le desafían sus exigencias de que reduzcan sus barreras comerciales. Y minimizó el peligro de que su postura agresiva pudiera enconar la aplicación de aranceles mutuos entre Estados Unidos y sus amigos: la Unión Europea, Canadá, Japón y México.

“Ganamos esa guerra mil veces de mil”, declaró el mandatario estadounidense antes de emprender su viaje para negociar la desnuclearización de la península coreana.

Posteriormente Trump golpeó en Twitter al anfitrión de la cumbre de las siete democracias más industrializadas del mundo. Se refirió al primer ministro canadiense Justin Trudeau como “muy deshonesto y débil”, y dijo que Estados Unidos retiró su apoyo al comunicado del G7 debido en parte a lo que describió como las “declaraciones falsas” de Trudeau sobre los aranceles estadounidenses en una conferencia de prensa.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!