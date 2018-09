Washington - Un grupo de manifestantes se enfrentaron anoche al senador republicano Ted Cruz en un restaurante de Washington para protestar contra el juez nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, acusado de abusos por varias mujeres.

Cruz y su esposa, que de acuerdo a vídeos difundidos en las redes sociales estaban cenando en el restaurante capitalino, se vieron forzados a abandonar el establecimiento.

Al grito de "¡creemos a las supervivientes!" y entre improperios, los manifestantes instaron a Cruz a confesar el sentido de su voto respecto a Kavanaugh, lo que el senador no hizo.

En los vídeos, a Cruz tan solo se le oye dirigirse a una mujer con un "que Dios te bendiga".

El episodio recuerda al de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, que fue abucheada en junio en un restaurante mexicano de la capital federal en protesta por la política antiinmigración del gobierno de Donald Trump.



WATCH: Activists chase Ted Cruz out of a Washington DC restaurant Monday evening chanting, “We Believe Survivors!”



pic.twitter.com/jo0RQuzsAN