Boston - Un policía y una transeúnte murieron baleados el domingo después de que un sospechoso aparentemente tomó el arma del agente y le disparó luego de un accidente de tránsito y una persecución a pie.

El policía de Weymouth Michael Chesna recibió varios disparos con su pistola alrededor de las 7:30 a.m. del domingo y falleció a causa de las heridas en el hospital South Shore, informaron las autoridades.

Una anciana aún no identificada también murió luego de ser alcanzada por balas perdidas en una vivienda cercana, señalaron las autoridades.

El jefe de policía de Weymouth, Richard Grimes, dijo que el sospechoso, Emanuel Lopes, de 20 años, se encuentra detenido.

Weymouth se ubica a unas 16 millas al sur de Boston, en lo que se conoce como South Shore.

De acuerdo con la policía, el sospechoso chocó un auto, huyó de la escena y Chesna posteriormente lo descubrió causando destrozos en una residencia.

La fiscalía indicó que fue en ese momento que atacó a Chesna, lanzándole una piedra a la cabeza. Chesna cayó al sueño, y las autoridades indican que entonces Lopes le quitó el arma y le disparó varias veces en la cabeza y el pecho.

Posteriormente Lopes huyó y disparaba mientras huía. La policía indicó que fue una de esas detonaciones las que impactó a la mujer que estaba en su casa.

Durante el arresto, Lopes sufrió una herida en una pierna y se encuentra hospitalizado en South Shore. Será imputado el lunes por dos cargos de homicidio, ya sea desde su cama de hospital o en la corte.

El gobernador de Massachusetts Charlie Baker publicó en Twitter un mensaje ofreciendo sus condolencias a los familiares de las víctimas.

I am deeply saddened to learn of the passing of Officer Chesna and an innocent bystander today and my thoughts and prayers are with their families, loved ones and the @WeymouthPD after this tragic loss. (1/2) pic.twitter.com/19qtr7pvCw